Voorlopige intakestop voor klinisch herstel cliënten autisme bij ggz-instelling Oegstgeest

GGZ Rivierduinen heeft een voorlopige intakestop afgekondigd voor patiënten met klinisch herstel autisme bij De Meander in Oegstgeest. De wachttijd is bij de locatie opgelopen tot ongeveer drie jaar.

“Hierdoor moeten we helaas een intakestop voor een half jaar instellen” , aldus GGZ Rivierduinen. “Wij doen er alles aan om de behandelduur te verkorten en het herstel van onze cliënten te blijven bevorderen.”

Geen intake

“Ook spreken wij met ketenpartners over mogelijke doorstroom. Aanvragen voor intakes worden voorlopig niet behandeld. We denken graag mee over mogelijke alternatieven en opties. Consultatie is altijd mogelijk.”

De Meander in Oegstgeest begeleidt cliënten met autisme en in combinatie met andere problematiek waarvoor specialistische behandeling en begeleiding noodzakelijk is.