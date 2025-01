Voormalig Bernhoven-bestuursvoorzitter treedt in dienst bij adviesbureau

Van den Enden is per 1 januari in dienst bij AethiQs, een strategisch adviesbureau dat zich naar eigen zeggen “maatschappelijk relevante organisaties ondersteunt bij complexe vraagstukken”. In een persbericht roemt het bureau Van den Enden om zijn “meer dan dertig jaar ervaring in de zorg en directiefuncties”. “Daarnaast is Geert actief als spreker en lid van diverse toezichthoudende raden in de zorg, welzijns- en verzekeringssector, waar hij zijn invloed en netwerk inzet om transities te versnellen.”

Van den Enden was ruim vier jaar bestuursvoorzitter van Bernhoven. Tegenwoordig is hij onder meer toezichthouder bij MediRisk, Driestroom, Norschoten en Ikazia. Daarnaast is hij bestuurder en penningmeester bij de NVTZ en spreker.