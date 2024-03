Muller is van huis uit psycholoog en was eerder onder meer voorzitter van de raad van bestuur bij het Dijklander Ziekenhuis, Arkin en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland. Daarnaast is hij toezichthouder en voorzitter van de raad van commissarissen bij de Parnassia Groep. Hij treedt per 1 maart aan als commissaris bij ONVZ.

Naast Jeroen Muller bestaat de raad van commissarissen van ONVZ uit Tessa van den Ende, Ger Vrancken, Sabijn Timmers-Janssen en Iris van Bennekom-Stompedissel.