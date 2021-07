Voormalig SP-leider in raad van toezicht Stichting Sint Anna

Emile Roemer is per 1 juli 2021 benoemd als lid van de raad van toezicht van Stichting Sint Anna in Boxmeer. Hij volgt Helen van Tol op, die haar maximale zittingsduur had bereikt.

Roemer neemt zitting in de kwaliteitscommissie. Daarover zegt hij het volgende: “Ik vind het een geweldige eer om mij in te mogen zetten voor Sint Anna. Het is mijn thuisomgeving en dat maakt het helemaal bijzonder.”

Emile Roemer is een bekende speler in het politiek speelveld, zo was hij politiek leider van de SP, lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen en fractievoorzitter. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was wethouder van Boxmeer en voorzitter van de SP in Boxmeer. Ook was hij waarnemend burgemeester van Heerlen en Alkmaar.