Voormalig zorgdirecteur bekritiseert sluiting verzorgingshuizen

Voormalig directeur van zorginstelling ’t Dijkhuis, Ton Koot, bekritiseert in de Stentor het afschaffen van verzorgingshuizen als de ‘stomste beslissing ooit’.

Zorgverzekeraar DSW schaarde zich vorige week achter de oproep voor de terugkeer van verzorgingshuizen.

Wozo

Koot pleit voor herwaardering van verzorgingshuizen, waarbij het streven naar zo lang mogelijk zelfstandig wonen wordt bekritiseerd als doorgeslagen. Koot benadrukt de nadelen van eenzaamheid en de moeilijkheden bij basisvoorzieningen voor zelfstandig wonende ouderen, terwijl een verzorgingshuis deze problemen oplost.

Minder bureaucratie

Koot ziet een rol voor de overheid in het herintroduceren van verzorgingshuizen, met kleinschalige, onafhankelijke zorginstellingen en minder bureaucratie. Hij benadrukt het belang van vertrouwen in de zorg, zonder overmatige regelgeving. Koot hekelt de institutionalisering en efficiëntiedruk, waarbij hij een schrijnend voorbeeld aanhaalt van nabestaanden die slechts een week kregen om een overleden familielid’s appartement leeg te halen. Hij pleit voor meer menselijke maat in de ouderenzorg, met een persoonlijkere aanpak.