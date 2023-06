Voorstel Kamer om jaarverantwoording te schrappen

Joba van den Berg (CDA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) doen dat in het debat over het zorgstelsel, dat onder meer gaat over het RVS-advies.

De verantwoordingsplicht werd in 2020 ingevoerd. In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is toen vastgelegd dat alle zorgaanbieders verplicht zijn jaarcijfers te publiceren, met uitzondering van eenmansbedrijven. Het doel was om dit met minimale administratielast te doen.

Berichten over zorgfraude

Aanleiding voor de jaarlijkse verantwoordingsplicht waren de zorgelijke berichten over zorgfraude, met name onder de ongeveer 28.000 kleine zorgorganisaties. Vooral huisartsen verzetten zich tegen de maatregel, omdat die in de praktijk toch leidt tot veel extra administratielast. Ze moeten vanaf 2023 jaarlijks informatie moeten aanleveren over hun financiën en bedrijfsvoering en een uitgebreide vragenlijst invullen, waarvan de inhoud deels openbaar wordt gemaakt.

Zwaardere toetredingseis

De Kamerleden willen de maatregel vervangen door een zwaardere toetredingseis voor zorgaanbieders in het eerste jaar. Zo wordt de kans op fraude beperkt zonder de hele eerste lijn te belasten. “Controle is goed, maar moet niet doorslaan in torenhoge administratie”, aldus Van den Berg. “Met dit voorstel zorgen we voor een extra check voordat een kleine zorgaanbieder start, zodat de administratie daarna beperkter kan blijven. Dat voorkomt misbruik en oneigenlijk gebruik.”

“Huisartsen en andere zorgverleners zijn nu al overbelast”, ziet Ellemeet. “Het mag niet zo zijn dat de politiek deze situatie verergert. Dan moet je durven zeggen: de voorgestelde maatregel pakt verkeerd uit en moet van tafel. Dan moet je met een alternatief komen om het probleem van fraude aan te pakken. Daarom zeggen wij tegen de minister: blijf streng op zorgfraude, maar doe dat meteen bij de opstart van zorgorganisaties.”