Voorzichtig optimisme over effectiviteit CoronaMelder

Een evaluatie van het gebruik en de effectiviteit ervan schetst een gematigd positief beeld. Om CoronaMelder verder te verbeteren organiseert VWS een jacht op bugs en fouten in de app. De app CoronaMelder is inmiddels door 4,5 miljoen Nederlanders gedownload.

“De cijfers laten zien dat CoronaMelder erin slaagt om meer én sneller mensen te bereiken”, zegt Wolfgang Ebbers. Hij leidt het doorlopende onderzoek naar het effect en de adoptie van de app. In de periode tot en met 10 januari heeft CoronaMelder geholpen 1.300 besmettingen vast te stellen. Deze waren volgens het ministerie anders pas later opgemerkt. Eerder bleek al dat meldingen via de app doorgaans sneller gaan dan het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Actie na melding

“Deze uitkomsten zijn reden tot voorzichtig optimisme”, volgens Ebbers. Hij wijst erop dat ruim 90 procent van de gebruikers aangeeft na een melding in de app actie te ondernemen, door zich te laten testen en thuis te blijven. Ook constateert hij weinig tot geen negatieve effecten van de app.

Zo’n 4,5 miljoen mensen hebben de app gedownload. Hoeveel daarvan de app ook daadwerkelijk gebruiken, is niet bekend. Het zijn vooral hoger opgeleiden tussen de 55 en 64 jaar die de CoronaMelder inzetten. Minister De Jonge blijft zich actief inzetten om het gebruik van de app verder op te schroeven. “Zeker nu we te maken hebben met een nog besmettelijker variant van het virus, blijven we ons inzetten om het gebruik van CoronaMelder verder te verhogen.”

Jacht op bugs

Om CoronaMelder verder te verbeteren, organiseert VWS op woensdag 20 januari een zoektocht naar bugs in de app. Deskundigen worden uitgedaagd om fouten op te sporen en te melden. Meer informatie daarover volgt binnenkort op de site Coronamelder.nl. Eerder bracht een onderzoek van it-audit en adviesbureau Noordbeek geen kritieke risico’s aan het licht. Wel raadde Noordbeek aan meer onderzoek te doen.

Storing

Eerder kampte de CoronaMelder nog met een gedeeltelijke storing, waardoor meldingen op een Android-telefoon tijdelijk niet doorkwamen. De storing werd veroorzaakt door een probleem bij Google, dat inmiddels is opgelost. Gemiste meldingen zijn niet verloren gegaan, maar komen alsnog met enige vertraging binnen, laat het ministerie weten.