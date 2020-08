Voorzitter KAMG: ‘Bredere expertise bij corona-aanpak nodig’

De KAMG maakt zich zorgen over de ‘polariserende maatschappelijke discussie’ die plaatsvindt over de coronamaatregelen en de totstandkoming van de coronaspoedwetgeving. De ontstane controverse hierover heeft gevolgen voor het vertrouwen dat mensen hebben in de overheid, aldus KAMG-voorzitter Elise Buiting tegen Medisch Contact. En omdat er een gedragsverandering van mensen wordt gevraagd, is dat vertrouwen volgens haar juist hard nodig de komende periode.

Experttafels zijn nodig om verstandige afwegingen te maken, vindt de KAMG. Het gaat om dilemma’s die volgens de artsenorganisatie gebruikelijk zijn bij gezondheidscrises, zoals vraagstukken over preventie, leefstijl, toegang tot zorg, zelfbeschikking, overheidsingrijpen, volksgezondheid en economie.

Goede aanvulling

Het Outbreak Management Team (OMT) richt zich primair op het beheersen van de uitbraak. De experttafels zijn daar volgens Buiting een goede aanvulling op. Ze dienen de thema’s op te pakken die de afgelopen tijd hebben geleid tot maatschappelijke discussies en dilemma’s. Dat acht de KAMG nodig om zorgvuldige en proportionele keuzes te maken over de maatregelen waar zoveel mensen mee te maken hebben.

Expertise eigen achterban

De expertise van de eigen achterban bij zulke experttafels is ‘onontbeerlijk’, aldus Buiting. ‘De KAMG ziet graag dat alle beschikbare expertise wordt benut in deze maatschappelijke en gezondheidscrisis’. Volgens de voorzitter hebben artsen M&G al lokaal en regionaal een belangrijke rol gespeeld bij de aanpak. Onder meer binnen ggd’s en in denkgroepen ter ondersteuning van artsen.