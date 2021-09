Voorzitter raad van bestuur van Menzis zwaait af

Preventie

“Ik heb in deze periode met heel veel plezier en betrokkenheid gewerkt voor deze mooie organisatie en daarnaast een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van de zorg en aan het thema preventie in Nederland”, zegt Wenselaar. “Vanzelfsprekend is aan mijn besluit een ruime tijd van bezinning voorafgegaan. De huidige directieraad staat stevig en de koers voor de komende jaren is bepaald. Ik laat Menzis in goede handen achter. Het moment om nu mijn aftreden bekend te maken, geeft de raad van commissarissen gelegenheid om op tijd in mijn opvolging te voorzien.”

Gezondheidsplicht

Het is moeilijk afscheid nemen van deze ervaren bestuurder. “Gelukkig blijft Ruben de komende periode nog bij ons”, zegt Peter van Lieshout, voorzitter van de raad van commissarissen Menzis. “Wij danken hem nu al voor zijn enorme inzet, energie en visie waarmee hij zich de afgelopen decennia heeft ingezet. Ruben heeft een grote bijdrage geleverd aan de aanpak van de maatschappelijke uitdagingen in de zorg. Al jaren pleit hij samen met andere partijen voor het belang van preventie en het doorvoeren van een gezondheidsplicht. Zijn inzet om het maatschappelijk debat over deze thema’s te voeren, wordt binnen en buiten het concern breed herkend. Wij zijn Ruben daarvoor zeer erkentelijk.”

Carrière

Ruben Wenselaar werd in 2002 directievoorzitter van Amicon zorgverzekeraar. In 2004 trad hij toe tot de raad van bestuur van Menzis, dat ontstond na de fusie van Amicon met Geové. In 2015 werd Wenselaar voorzitter van de raad van bestuur van Menzis.