Voorzitter veiligheidsberaad wil 1,5 meter terug en coronabewijs op werkvloer

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen wil dat de 1,5 meter afstand weer wordt ingevoerd en vindt dat het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer moet worden ingezet. daarvoor is een wetswijziging nodig, zo zei hij in Buitenhof zondag. Wat hem betreft wordt die wetswijziging “eerder vandaag dan morgen” in gang gezet.

De huidige coronasituatie, waarbij het aantal besmettingen oploopt en de ziekenhuisbezetting toeneemt, vraagt volgens Bruls om steviger maatregelen. “We hebben meer belang bij robuuste maatregelen dan hele kleine. “

Begrip

Hij zegt begrip te hebben voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten. Mensen die het uit principe niet doen, respecteert hij ook, zo stelt hij. Maar “een principe is alleen maar wat waard als het je ook wat kost”, zo zegt hij. Volgens hem weegt de volksgezondheid in zijn algemeenheid zwaarder dan wat mensen individueel willen.

Veiligheidsberaad

Maandag komt het Veiligheidsberaad weer bij elkaar. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigen zich dan over het maatregelenpakket waarmee het kabinet dinsdag naar buiten wil komen. Demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schuiven aan bij de vergadering. Over de concrete maatregelen die het kabinet wil (her)invoeren in de strijd tegen corona is nog niets officieel bekend. Het kabinet geeft dinsdag weer een (vervroegde) coronapersconferentie.

Persconferentie

Bij de laatste persconferentie, half september, kondigden demissionair premier Mark Rutte en zorgminister De Jonge nog versoepelingen aan. Sindsdien is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toch weer sterk toegenomen, net als het aantal mensen dat op de intensive cares terechtkomt. Het coronabeleid is er momenteel op gericht om kwetsbaren te beschermen, maar ook om de druk op de zorg binnen de perken te houden, heeft het kabinet steeds gezegd. De cijfers zien er slechter uit dan voorzien, erkende De Jonge eerder deze week nog. Aanscherping van de maatregelen ligt dan ook voor de hand. (ANP)