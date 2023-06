Vragen BDO aan Ambulancezorg Groningen over cijfers

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Voor BDO is niet duidelijk waarom acht ambulances 30.000 euro duurder zijn dan was overeengekomen met de fabrikant. Ambulancezorg Groningen zegt tegen de krant dat “weinig vreemds aan de hand met de jaarcijfers”. Voorzitter van de raad van toezicht Gea van Dijk beweert dat de jaarrekening niet gereed is, omdat ,,de accountant de controle nog niet heeft afgerond”.

Interne bronnen van het Dagblad van het Noorden melden echter dat in maart BDO nadere uitleg en documenten heeft gevraagd over de aankoop van ambulances in 2021 en 2022. “Kennelijk zijn deze documenten niet of in onvoldoende mate aangedragen. In mei heeft de accountant aangegeven geen goedkeurende verklaring te kunnen geven en om een nader onderzoek gevraagd.”

Order uitgebreid

Het gaat volgens de krant om negentien nieuwe ambulances die bij het bedrijf Miesen in Duitsland zijn gekocht. In 2021 had Ambulancezorg Groningen een offerte gekregen voor acht ambulances voor 134.000 euro per stuk. In 2022 werd de order uitgebreid en kwamen er nog elf ambulances bij, die echter opeens 164.000 kostten.

Vorig jaar schreef het dagblad dat er bij de ambulancedienst sprake was van een angstcultuur, seksueel grensoverschrijdend gedrag en een haperend kwaliteitsbeleid. Nieuw onderzoek bevestigde dat.