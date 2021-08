Vragen over bijwerkingen vaccins zorgen voor drukte bij huisartsenposten

Huisartsenposten hebben in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw meer patiënten gezien. Vooral voor baby’s en jonge kinderen is er meer contact met de HAP geweest. Opvallend is dat mensen vaker over de bijwerkingen van medicijnen, waaronder vaccins. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel.

Tijdens de coronapandemie, in 2020 en begin 2021 was het zorggebruik via de HAP juist een stuk lager dan in 2019. Dat is in het voorjaar van 2021 duidelijk anders, signaleert Nivel. “In dezelfde periode dat de landelijke coronamaatregelen werden versoepeld, zoals het heropenen van kinderdagverblijven en scholen, was er ook weer vaker contact met de huisartsenpost, vooral voor baby’s en jonge kinderen. Dit heeft wellicht te maken met dat virussen, zoals verkoudsheidsvirussen, zich weer sneller kunnen verspreiden.”

Bijwerkingen vaccins

Mensen namen daarnaast tot 75 procent vaker contact op voor (bezorgdheid over) bijwerkingen van geneesmiddelen, waartoe ook vaccins behoren. “Deze toename verliep gelijktijdig met het toenemende aantal gezette coronavaccinaties. We vermoeden daarom dat meer mensen belden met de huisartsenpost vanwege bezorgdheid om bijwerkingen van de vaccinatie, zoals koorts”, aldus Nivel.

De HAP is er voor als mensen ’s avonds, ’s nachts of in het weekend acute zorg nodig hebben. Door de toenemende drukte kan de bereikbaarheid van de huisartsenposten in het gedrang komen en de wachttijd voor patiënten toenemen.