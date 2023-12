Vrees voor mix van alcohol, drugs en vuurwerk

De vorige jaarwisseling waren er naast de vele intoxicaties 389 vuurwerkslachtoffers die op de SEH belandden. Van deze laatste categorie was bijna de helft omstander en een op de vijf jonger dan 12 jaar. “Natuurlijk willen wij dat heel Nederland komend weekend een gezellig Oud en Nieuw viert”, stelt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) David Baden.

Agressie

Baden: “Maar laten we er samen voor proberen te zorgen dat het ook voor hulpverleners een gezellige nacht wordt. Als SEH-artsen zijn we erg beducht voor de mix van alcohol, drugs en vuurwerk. Het leidt tot slachtoffers met botbreuken, hersenschuddingen of -beschadigingen, brandwonden en oogletsel. Maar al te vaak is er ook sprake van agressie tegen ambulancepersoneel, behandelende artsen en verplegend personeel. Eigenlijk is het raar dat er in de ziekenhuizen op deze nacht extra bewakingspersoneel aanwezig moet zijn.”

Preventie

Naast preventie tijdens de jaarwisseling, zowel bij alcohol als vuurwerk, zijn er zorgen over de alcoholpreventie gedurende het jaar. Baden: “Terwijl vuurwerk nog tot één avond per jaar is beperkt, zien we het hele jaar door veel alcohol slachtoffers op de SEH. Waar we als burgers op betrekkelijk korte termijn iets aan kunnen doen is het stimuleren van bewustere omgang met alcohol. Het drinkgedrag is – naast roken – de meest voorkomende verslaving in Nederland. En één van de belangrijke oorzaken van kanker. Als SEH-artsen willen we niet met het opgeheven vingertjes staan, maar we reageren op wat we in de praktijk waarnemen.”

Tijdens oud en nieuw leidt het overmatig alcoholgebruik tot onderschatting van risico’s. Wat naast positieve uitwerkingen ook kan omslaan tot verbaal en fysiek geweld. “Wat wij op de Spoedeisende Hulpafdelingen door het hele jaar heen voorbij zien komen is maar het topje van de ijsberg. Ons appèl is om bewuster, doordachter om te gaan met alcohol en hulp te zoeken als mensen minder willen gaan drinken en dat niet op eigen kracht voor elkaar krijgen. Rond de feestdagen hoor je op de SEH’s af en toe de verzuchting dat ‘Dry January‘ voor sommige mensen een paar dagen te laat begint…” Aldus Baden.