Vrijspraak voor hacker van Haagse huisartsenpost  

Een man uit Tiel is na hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken voor het hacken van een website van een huisartsenpost. De reden is dat een website niet kan worden aangemerkt als een geautomatiseerd werk, maar een verzameling gegevens die voor iedereen toegankelijk zijn. De Tielenaar werd eerder veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk.

Dat meldt de website Tweakers. De ethische hacker nam in 2017 contact op met de directeur van de Haagse huisartsenpost Smash. Hij meldde dat de beveiliging niet op orde was. Hij had toegang tot de persoonlijke gegevens van medewerkers van de HAP, zoals mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en rekeningnummers. De Tielenaar stuurde een offerte om het lek te verhelpen voor een bedrag tussen de zestien- en drieëntwintigduizend euro. Hij zou de directeur hebben gechanteerd met openbaarmaking van het feit.

De rechtbank in Den Haag was in eerste aanleg niet overtuigd van de goede bedoelingen van de hacker en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf. Daartegen ging de Tielenaar in hoger beroep. Op 23 augustus was de uitspraak. Die draaide vooral om de definitie van de term ‘geautomatiseerd werk’. Volgens het hof gaat dat uitsluitend om fysieke apparaten waarin kan worden ingebroken. Een website is dat niet, zo oordelen de raadsheren. Op internet wordt – met name door cybersecuritybedrijven – verontwaardigd gereageerd op de uitspraak.