Vrijwaard en Omring zetten volgende stap in fusie

Vrijwaard en Omring zijn in oktober 2020 bestuurlijk gefuseerd. Momenteel functioneren Vrijwaard, HulpThuis Vrijwaard en Omring als zelfstandige organisaties onder een gezamenlijke raad van bestuur. De komende tijd bereiden de organisaties de juridische fusie tussen Vrijwaard en Omring voor. HulpThuis blijft een apart onderdeel van Omring.

Merknamen

Vanaf januari 2023 gaat de fusieorganisatie de naam van Omring voeren. De locatienamen De Golfstroom, Westhoek, Dyckzicht en ’t Landhuis blijven bestaan. Dit besluit werd voorbereid met een onderzoek onder werknemers. “Dat toetsen vonden we belangrijk, want het handhaven van meerdere merknamen in één organisatie heeft veel praktische consequenties en daarmee ook substantiële extra kosten. Geld dat we liever aan de zorg besteden”, zegt bestuursvoorzitter Frido Kraanen.