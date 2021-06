Vrijwaard vindt eigenaar voor drie verpleeghuizen in Den Helder

Vrijwaard heeft een nieuwe eigenaar gevonden voor drie zorglocaties in Den Helder. Aristozorg neemt per 1 juli de locaties Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof over. De overdracht van de drie verpleeghuizen is een voorwaarde van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor een fusie tussen Vrijwaard en Omring.

Die fusie is nodig vanwege financiële problemen bij Vrijwaard. Om de continuïteit van de ouderenzorg in Den Helder te waarborgen, schoot collega-aanbieder Omring eerder te hulp met het voorstel om te fuseren. De ACM ging hiermee akkoord, maar had wel als voorwaarde dat de drie locaties werden overgedragen. Anders zou er in Den Helder te weinig keuze over blijven.

Dezelfde medewerkers

Volgens Frido Kraanen, bestuurder bij Vrijwaard, blijft de zorg op de drie locaties gewaarborgd met dezelfde medewerkers. “Zij treden namelijk allemaal bij AristoZorg in dienst onder de huidige arbeidsvoorwaarden.”

AristoZorg levert wijkgerichte thuiszorg, beschermd wonen en dagbestedingsactiviteiten en is actief in Noord-Holland Noord, Midden- en Zuid-Kennemerland.

Naar verwachting geven de ACM en Nederlandse Zorgautoriteit deze maand groen licht over de overdracht van de verpleeghuizen.