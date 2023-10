Vrijwilliger zorgorganisatie Daelzicht aangehouden voor zedendelict

Een 76-jarige man uit de Limburgse gemeente Peel en Maas is woensdag aangehouden voor een zedendelict. De man is vrijwilliger bij zorgorganisatie Daelzicht. Het betreft seksueel grensoverschrijdend gedrag van een vrijwilliger van de dagbesteding op die locatie tegenover een bewoner.

Het slachtoffer is een volwassen cliënt van die organisatie, meldt de politie. De man zit vast, een rechter-commissaris moet beslissen of zijn voorarrest verlengd zal worden. Wanneer dat gebeurt, is niet bekendgemaakt.

Daelzicht

Peter Muijen, bestuurder van de zorginstelling, zegt in een schriftelijke reactie enorm geschrokken en verdrietig te zijn. “Gisteren heeft de politie een verdachte aangehouden vanwege een strafbaar feit op terrein Savelberg in Koningslust. Het betreft seksueel grensoverschrijdend gedrag van een vrijwilliger van de dagbesteding op die locatie jegens een bewoner.

De verdachte is aangehouden, er is aangifte gedaan en het onderzoek loopt. We begrijpen dat dit veel vragen oproept. In het belang van het onderzoek en de privacy van alle betrokkenen kunnen we hier op dit moment echter verder niets over zeggen. De direct betrokken verwanten en medewerkers zijn vanmorgen geïnformeerd.”

De organisatie verwijst voor meer informatie over het onderzoek naar de politie.