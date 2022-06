Vrijwilligers begeleidden 12.000 cliënten in laatste levensfase

Vrijwilligers hebben via de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland) 12.294 cliënten begeleid in de laatste fase van hun leven. Dit aantal is 5 procent hoger dan in 2020, blijkt uit cijfers van VPTZ.

Zowel thuis als in het hospice is het aantal ondersteunde cliënten gestegen. In totaal hebben de vrijwilligers ruim 1,3 miljoen uur ondersteuning geboden. Gemiddeld werden in 2021 cliënten thuis 30 dagen ondersteund, in een hospice 22 dagen en elders, bijvoorbeeld in zorginstellingen, 25 dagen.

Te laat betrokken

Van alle aangemelde cliënten wordt 30 procent uiteindelijk niet ondersteund. Dit komt voornamelijk doordat mensen overlijden voordat de ondersteuning start, omdat vaak pas op het laatste moment een VPTZ-organisatie wordt betrokken.

Eerder verwijzen

“VPTZ Nederland streeft er dan ook naar dat zorgverleners eerder verwijzen naar VPTZ-vrijwilligers. Het is belangrijk dat de mogelijkheid van ondersteuning door vrijwilligers al in een vroeg stadium als optie in beeld is, zodat de inzet op het juiste moment kan beginnen”, aldus Carla Aalderink, directeur VPTZ Nederland