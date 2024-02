Vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen jeugdzorg

In het Jaarplan 2024 van Jeugdautoriteit (JA) is onder andere te lezen dat er nog meer wordt ingezet op het Early Warning System (EWS) en het vroegtijdig signaleren van mogelijke continuïteitsproblemen in de jeugdzorg. Hierdoor kunnen verbeteracties tijdig worden ingezet.

De Jeugdautoriteit, inmiddels vijf jaar oud, begeleidt gemeenten en jeugdhulpaanbieders bij wie de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Om deze continuïteitsproblematiek te voorkomen, geven jeugdhulpaanbieders elk kwartaal een aantal financiële gegevens via het EWS door. De JA voert het EWS sinds vorig jaar regionaal en gefaseerd in en rolt het in 2024 landelijk uit. Vanaf 2025 wordt deelname aan dit EWS verplicht.

Data-analyse is komend jaar een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen de data uit het EWS, maar ook uit andere systemen zoals DigiMV. In de afgelopen jaren bleek het niet mogelijk om voldoende betrouwbare gegevens over de jeugdzorg te verzamelen en dus voldoende inhoud te geven aan onze toezichthoudende rol. In 2024 zal de JA initiatieven rond het verbeteren van de beschikbaarheid van goede data voortzetten en op bepaalde onderdelen verder uitbouwen.

Samenwerking met NZa

Ook op andere terreinen werkt de JA steeds meer samen met de NZa. Naar verwachting treedt op 1 januari 2025 de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg in werking. Het toezicht op de Jeugdzorg gaat dan over naar de NZa. Ook in 2024 zal de JA onderzoek doen naar het jeugdhulpstelsel. In het najaar komt een vernieuwde versie uit van de Stand van de Jeugdzorg, dat inzicht biedt in de werking en achtergrond van de jeugdzorg in Nederland. Daarnaast staan er onder andere onderzoeken op de agenda naar personeelstekorten, het gebruik van standaarden in de sector, continuïteitsrisico’s bij consortia en bestuurstoezicht.

Tarieven

Verder gaat de JA in 2024 verder met de ontwikkeling van het Kennis- en Informatiepunt Tarieven, waarmee regio’s en aanbieders meer inzicht krijgen in het vaststellen van tarieven. Hiermee levert de JA een bijdrage aan de ambitie uit de Hervormingsagenda om meer te standaardiseren.