De twee vrouwen kregen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch in de nacht van 2 op 3 november 2022 een handgemeen, waarbij het slachtoffer uit haar ziekenhuisbed viel en overleed.

Uit onderzoek is nu gebleken dat niet kan worden vastgesteld dat het handelen van de verdachte heeft bijgedragen aan de dood van de vrouw. Het OM vindt daarom dat er geen sprake is van een strafbaar feit en heeft dus besloten de vrouw niet te vervolgen. (ANP)