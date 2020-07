Vrouw aangehouden voor oplichting met corona-artikelen

De FIOD vermoedt dat zij betrokken is bij de oplichting van een Amerikaans bedrijf dat in Nederland voor 249.000 euro beschermende handschoenen voor de medische sector heeft besteld. De handschoenen werden niet geleverd.

De woning van de verdachte is doorzocht en administratie is beslag genomen. Ook is beslag gelegd op banktegoeden. De vrouw zit vast. (ANP)