Vrouw met kanker krijgt vaak geen info over behoud vruchtbaarheid

Van de jonge vrouwen met kanker wordt maar de helft naar een gynaecoloog doorverwezen voor een gesprek over de mogelijkheden tot het behoud van de vruchtbaarheid, bijvoorbeeld door het invriezen van eicellen. Dat concludeert onderzoekster en promovenda Michelle van den Berg van het Radboudumc in Nijmegen.

Vrouwen kunnen onvruchtbaar worden door chemotherapie, bestraling of een operatie aan de voortplantingsorganen. Vaak kan een gynaecoloog voordat de kankerbehandeling begint echter eicellen invriezen of de eierstokken verplaatsen, waardoor de vruchtbaarheid gered kan worden.

Kwaliteit van leven

Dat de patiënten daar nog steeds zo weinig op worden gewezen, ook al gebeurt het vaker dan een aantal jaren geleden, is doodzonde, vindt de promovenda. “Ik laat in mijn proefschrift zien dat vrouwen die deze zorg wel krijgen, na hun herstel van kanker een hogere kwaliteit van leven hebben. Ook als ze niet kozen voor een behandeling om de vruchtbaarheid te behouden.”

“Het ontbreekt soms aan bewustzijn en kennis van dit onderwerp. Het is ook een kwestie van tijd, logistiek en houding. Soms is goede informatie in een ziekenhuis niet beschikbaar of is onduidelijk wie verantwoordelijk is”, verklaart gynaecologe en copromotor Ina Beerendonk de situatie.

Online Keuzehulp

Het Radboudumc heeft inmiddels een online keuzehulp gemaakt, waarmee vrouwen op weg worden geholpen om een keuze te maken. (ANP)