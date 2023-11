Vrouwen hebben betere overlevingskans bij kanker dan mannen

Over het algemeen hebben vrouwen een betere overlevingskans.

Dit zijn enkele resultaten uit het rapport ‘Vrouw-manverschillen bij kanker’ dat het IKNL op 20 november heeft gepubliceerd. Het rapport is een eerste verkenning waarin vrouw-manverschillen bij kanker zijn geïnventariseerd. Thijs Merkx, bestuursvoorzitter IKNL: “Deze eerste verkenning van vrouw-manverschillen bij kanker is een belangrijke stap in de richting van meer gepersonaliseerde en effectieve kankerzorg in Nederland.”

Diagnoseverschillen

Bij de kankersoorten die zowel bij vrouwen als mannen voorkomen, is te zien dat mannen vaker kanker krijgen. Dit geldt vooral bij Kaposisarcoom (zeldzame kanker van de bloedvaten), slokdarmkanker, asbestkanker en blaaskanker. Voor de meeste kankersoorten is er geen of een minimaal verschil in stadium waarin de kanker wordt ontdekt tussen vrouwen en mannen. Uitzonderingen zijn de diagnose blaaskanker, die bij vrouwen later wordt gesteld en schildklierkanker, die bij mannen in een hoger stadium wordt gediagnosticeerd.

Behandeling

Het stadium van de ziekte, de leeftijd van de persoon en eventuele bijkomende ziekten bepalen de behandelmogelijkheden. Dit verklaart een deel van de behandelverschillen tussen vrouwen en mannen. Verder ondergaan vrouwen minder vaak een systemische therapie, een therapie die werkt op het hele lichaam, dan mannen. Vrouwen, vooral op oudere leeftijd, lijken vaker een niet tumorgerichte behandeling te krijgen. Ten aanzien van verschillen in de werkzaamheid van een behandeling en verschillen in complicaties is nog veel onbekend. De onderzoekers vinden het daarom van belang dat er in onderzoek meer vrouwen worden geïncludeerd en dat er specifiek gekeken wordt naar sekseverschillen en vooral waarom die er zijn.

Overleving

Het rapport laat zien dat overlevingskansen kunnen variëren tussen vrouwen en mannen, afhankelijk van het type kanker en stadium. Over het algemeen hebben vrouwen een betere overleving dan mannen. Dat is vooral terug te zien bij schildklierkanker, kanker van bloedcellen en huidkanker. Blaaskanker vormt een uitzonderingen, omdat mannen daar een betere overleving hebben dan vrouwen. Bij sommige tumorsoorten spelen verschillen in het ziektestadium bij diagnose een rol. Ook kunnen verschillen in behandeling en de werkzaamheid hiervan anders zijn voor vrouwen en mannen.

Data

Het onderzoek is uitgevoerd door IKNL-onderzoekers en had als belangrijkste databron de Nederlandse Kankerregistratie. Aanvullende bronnen zijn PROFIEL (landelijke database met cijfers afkomstig uit wetenschappelijke onderzoeken naar de kwaliteit van leven bij mensen met en na kanker) en de kwaliteitsregistraties van het Dutch Institute for Clinical Auditing. DICA-onderzoekers schreven mee aan het hoofdstuk over complicaties. Naast de specifiek voor dit rapport uitgevoerde analyses, is ook gebruik gemaakt van reeds gepubliceerde studies.