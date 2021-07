Vrouwenrechtenorganisatie wil schadevergoeding borstimplantaten

Interessant voor u

Nieuws EMA: geen Janssen-prik meer voor mensen met leksyndroom Mensen die eerder last hebben gehad van lekkages in haarvaten, kleine adertjes, mogen het coronavaccin van Janssen niet meer toegediend krijgen, stelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Eerder werd dat advies ook al gegeven over het vaccin van AstraZeneca. Lees verder

Nieuws Kwetsbare jongeren krijgen niet op tijd jeugdbescherming Een derde van de kwetsbare kinderen die door een rechter jeugdbeschermingsmaatregel hebben opgelegd gekregen, krijgt niet op tijd passende hulp. Dat constateren de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd, en Justitie en Veiligheid. ‘Op veel plekken in het land gaat het beter dan in oktober 2020, maar dit geldt nog niet voor overal.’ Lees verder

Nieuws Certe benoemt twee bestuurders Laboratoriumorganisatie Certe verwelkomt twee nieuwe bestuursleden: Geke Blokzijl start per 1 september en Remko Smit per 1 oktober. Zij vormen samen de raad van bestuur. Lees verder

Nieuws Grapperhaus maakt zich zorgen om druk huisartsen en langdurige covid Justitieminister Ferd Grapperhaus is weinig optimistisch over de ontwikkelingen van het coronavirus in Nederland. Uit overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio's blijkt dat de druk op de huisartsen begint toe te nemen. "We zijn nog niet op die hoge beschermingsgraad en we moeten echt voorkomen dat meer mensen langdurige covid krijgen", zegt de demissionaire bewindsman voorafgaand aan het kabinetsberaad over eventuele aanscherpingen. Lees verder