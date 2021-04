VS onderzoeken nieuw sterfgeval na prik met coronavaccin Janssen

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft een onderzoek ingesteld naar nog twee patiënten die na vaccinatie met het Janssen-vaccin ernstige klachten kregen. Een vrouw uit Oregon kwam te overlijden en in Texas belandde een vrouw in het ziekenhuis.

De autoriteiten in de VS adviseerden vorige week het gebruik van het Leidse coronavaccin tijdelijk stil te leggen. Zeker zes mensen hadden na vaccinatie te maken gekregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. De VS hadden toen al zo’n zeven miljoen mensen gevaccineerd met het middel.

De vrouw uit Oregon kreeg het vaccin toegediend voordat was besloten tot een prikpauze, zeggen de gezondheidsautoriteiten in de staat. Ze ontwikkelde “binnen twee weken na de vaccinatie een zeldzame bloedprop”. Er moet nog worden vastgesteld of het coronavaccin die klachten veroorzaakte.

De nieuwe meldingen over gezondheidsproblemen bij gevaccineerde mensen komen op een gevoelig moment. Adviseurs van het Centrum voor Ziektepreventie (CDC) bespreken vrijdag hoe het verder moet met het coronavaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het grote Amerikaanse concern Johnson & Johnson (J&J).