Vuurwerkverbod om zorg te ontlasten

Burgemeesters en artsen riepen het kabinet op om toch een verbod af te kondigen, omdat de ziekenhuizen het extreem druk hebben door het coronavirus. Ze zouden moeilijk nog meer toeloop aankunnen van mensen die gewond raken door het afsteken van vuurwerk.

Zorgminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat het “goed en verstandig” is dat er dit jaar opnieuw een vuurwerkverbod geldt tijdens de jaarwisseling. Doorslaggevend voor het demissionaire kabinet is “de nog steeds toenemende druk in de zorg”, zei hij na afloop van de ministerraad.

“De cijfers blijven nog wel even stijgen zoals het er nu naar uitziet. Er is grote onzekerheid tot hoeveel drukte het coronavirus zal leiden in de zorg rond de jaarwisseling, maar je moet nú een besluit nemen. Dat is de reden dat we hebben gezegd: beter van niet.”

Verpleegkundigen

Een woordvoerder van beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 zegt dat zorgpersoneel niet zit te wachten op onnodige extra slachtoffers door vuurwerk. “We moeten alles doen om de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden en een deel van de mensen die vuurwerk afsteken, belandt gewoon in het ziekenhuis.” (ANP/Skipr)