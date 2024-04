VvAA tegen informateurs: Personeelstekort in de zorg hoeft er niet te zijn

Het grote personeelstekort in de zorg hoeft er niet te zijn als bestaand zorgpersoneel beter benut én behouden wordt. Dat schrijft VvAA in een oproep aan de informateurs die bezig zijn met de formatie van een nieuw kabinet.

Het collectief van en voor zorgprofessionals wil de informateurs een drietal adviezen geven met betrekking tot het benutten en behouden van zorgprofessionals. Volgens VvAA is werkplezier belangrijk. “Verhogen van het werkplezier is essentieel om zorgpersoneel te behouden en daarmee het personeelstekort aan te pakken. Uit onze meest recente Quickscan Bezieling blijkt dat het aantal zorgprofessionals met burn-out gerelateerde klachten de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen, tot 22%.”

Verder moet de grote administratie- en regeldruk in de zorg worden tegengegaan. Het verminderen van administratietijd leidt direct tot meer tijd voor de patiënt en daarmee tot minder personeelstekorten. Al sinds 2017 blijkt dat zorgprofessionals gemiddeld ruim 40% van hun werktijd besteden aan administratie. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een andere, gezamenlijke aanpak in het ontregelen noodzakelijk is. Tot slot moet de vertrouwensrelatie tussen zorgprofessionals en zorgverzekeraars worden hersteld. “De huidige contractafspraken en bijbehorend contracteerproces leiden tot enorme administratie- en regeldruk en tasten het werkplezier van zorgverleners aan. (..) VWS kan een belangrijke rol spelen in anders inrichten van het verantwoordingsproces. De huidige nadruk op rechtmatigheidscontroles staat haaks op een systeem van verantwoorden dat is gebaseerd op vertrouwen en doelmatigheid. Wegen de kosten van een rechtmatigheidscontrole niet op tegen de baten? Dan dienen de kosten daarvan voor de zorgverzekeraar te zijn”, aldus VvAA.