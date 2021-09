VVD en D66: mensen mogen zelf kiezen voor leven of dood

Mensen moeten hun eigen keuzes over leven en dood kunnen maken. VVD en D66 willen in het nieuwe kabinet diverse delen van de medisch-ethische wetgeving moderniseren. Dat staat in het eindverslag van de kabinets-informateur Mariëtte Hamer, dat ze donderdag heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

“Het is belangrijk dat mensen eigen keuzes over hun leven en de dood kunnen maken”, schrijft Hamer als een van de belangrijkste punten die de twee grootste partijen in de Tweede Kamer de komende regeerperiode willen realiseren op het gebied van de gezondheidszorg. Daar hoort ook bij een aanpassing van de abortus- en embryowet.

Wetgeving

“We realiseren ons dat over het leven en de dood zowel in de samenleving als in de politiek de meningen sterk kunnen verschillen. Wanneer het gaat over (initiatief)wetgeving over medisch-ethische kwesties, zoals bijvoorbeeld voltooid leven, hechten wij belang aan een zorgvuldig maatschappelijk en politiek debat. Daarbij respecteren we de ruimte van eenieder om een persoonlijke afweging te kunnen maken”, schrijft Hamer.

VVD en D66 willen een medisch-ethische agenda opstellen: “Op basis van adviezen van de Gezondheidsraad, wetenschappelijke kennis en beschikbare wetsevaluaties komt er een (wetgevings)agenda voor onder andere de modernisering van de embryowet en de abortuswet.”

Ontschotting

Andere punten voor de komende vier jaar zijn in de visie van VVD en D66 op gebied van de gezondheidszorg: meer samenwerking (ontschotting), een minder scherpe marktwerking en meer aandacht voor preventie. “De lessen uit de coronacrisis zijn dat samenwerking, ontschotting en de ondersteunende rol van digitalisering de zorg klaar kunnen maken voor de toekomst”, vat Hamer de visie van VVD en D66 samen.

In het verlengde daarvan lijken de beide partijen de marktwerking te willen versoepelen. Daarom willen ze “financiële prikkels voor zorgverleners om zoveel mogelijk te behandelen worden afgeschaft”. Hamer meldt niet welke prikkels dat zijn. Minder prikkels, laat ze weten, verlagen bovendien de kosten van de zorg.

Gezonde levensstijl

De overheid moet een “meer actieve rol” spelen bij het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit vraagt om “een brede aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken,” vat Hamer samen.

Doel: “wereldwijd de meest gezonde generatie in 2040”. Daarbij wordt de “onacceptabele ongelijkheid” aangepakt. De doelstellingen uit het Preventieakkoord worden voortgezet en verbreed naar mentaal welzijn. De aanpak van de Rookvrije Generatie wordt versneld en versterkt. Er komen ambitieuze en niet-vrijblijvende afspraken met de voedingsmiddelenindustrie voor productverbetering.

Coronacrisis

De partijleiders Mark Rutte en Sigrid Kaag geven zorgmedewerkers een compliment over hoe zij “Nederland door de coronacrisis hebben gesleept”. Ze verdienen “meer zeggenschap en ruimte in hun werk, zonder bureaucratie en regelgeving. Gerichte extra salarisverhogingen worden mogelijk. Meer werken wordt aantrekkelijker.” Er komt een zorgreserve, met een flexibele schil van IC-bedden, medewerkers en reservisten.