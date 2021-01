VVD wil houtskoolschets acute zorg bijwerken

Maar liefs 245 reacties kwamen er binnen op de internetconsultatie over de houtskoolschets acute zorg. Voor een belangrijk deel zijn die negatief. De nota heeft geleid tot veel onrust in veel ziekenhuizen. Ook kleine gemeenten vrezen dat hun ziekenhuis door sluiting van de SEH wordt gedegradeerd tot een buiten-poli.

Houtskoolschets bijwerken

In het Kamerdebat over de ziekenhuiszorg op 14 januari is de draai van de VVD opmerkelijk. De houtskoolschets komt immers uit de koker van oud-VVD-minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. De VVD neemt in het Kamerdebat over ziekenhuiszorg op 14 januari 2021, afstand van de houtskoolschets. ‘Ik begrijp de bezorgde reacties’, zegt VVD-Kamerlid Hayke Veldman. ‘De titel “houtskoolschets” is goed gekozen. Het is verstandig om een nieuwe schets te maken. Ik verwacht dat het eindresultaat er anders uit zal zien.’

Sluiting SEH’s

Maar daar nemen de SP, GroenLinks, PVV en ook het CDA geen genoegen mee. SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat de houtskoolschets verdwijnt in de prullenbak. CDA-Kamerlid Joba van den Berg is ‘verbijsterd’ dat de VVD geen afstand neemt van het uitgangspunt van centralisering van de spoedzorg. Sluiting van SEH’s in streekziekenhuizen blijft daardoor boven de markt hangen.

