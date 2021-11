V&VN: coronabeleid kabinet is ‘slappe hap’

V&VN is niet te spreken over het kabinetsbeleid. “Als je naar de groei van het aantal besmettingen kijkt, zie je dat de landelijke maatregelen lang niet ver genoeg gaan om effect te hebben. Met deze slappe hap houd je de zorg niet overeind”, zegt V&VN-bestuurslid Jaap Kappert op de site van de vereniging.

Werkdruk

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care belandt, blijft stijgen en de piek is nog niet bereikt, aldus V&VN. Tegelijk vallen artsen en verpleegkundigen uit, doordat ze zelf besmet raken of doordat ze de werkdruk na bijna twee jaar coronacrisis niet meer aankunnen. Ook de thuiszorg heeft het druk, waardoor het heel moeilijk is om opgeknapte patiënten uit het ziekenhuis te ontslaan. Ze houden daardoor bedden voor zieken bezet.

Samen met de NVIC heeft V&VN in september een opschalingsplan gepresenteerd waarbij de IC’s maximaal kunnen uitbreiden naar 1350 bedden. Dat houden ze ongeveer vier weken vol. Na die maand, of als er meer patiënten zijn, dreigt code zwart. In dat geval moeten ziekenhuizen bij de ingang gaan selecteren. (ANP)