V&VN: Groot tekort aan personeel, investeer in verpleegkundigen

Een nieuw kabinet moet nu investeren in verpleegkundigen en verzorgenden. Er moet een eigen scholingsbudget komen en zorgprofessionals moeten meer zeggenschap krijgen over het werk en het beleid. Hiervoor pleit V&VN-voorzitter Bianca Buurman in een interview met De Telegraaf.

Buurman benadrukt dat de zorg niet voorbereid is op de voorspelde vraag naar ouderenzorg in de komende twintig jaar. In de verpleeghuizen zijn de komende jaren 130.000 extra plekken nodig, terwijl er nu al een tekort is aan woningen. Vooral het tekort aan gekwalificeerde medewerkers is het probleem, vooral binnen de wijkverpleging en ouderenzorg.

Moeilijk vervulbare functies

Het aantal moeilijk vervulbare functies staat nu rond de 40.000 en loopt op naar 100.000. Nieuwe mensen komen wel binnen, maar die haken ook weer snel af, merkt Buurman op.

“Het is al lang duidelijk wat er moet gebeuren. Rapport op rapport zegt dat je fors moet investeren in zorgprofessionals. Je hebt ze immers keihard nodig. Een fatsoenlijk loon, meer kansen om je te ontwikkelen, eindelijk een eigen scholingsbudget, meer zeggenschap over je werk en het beleid. “