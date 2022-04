V&VN: pak ongewenst gedrag in zorg aan

Tegen ongewenste seksuele aandacht van patiënten moet opgetreden worden, vindt V&VN. “Ook is het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken en te houden”, zegt een woordvoerder van de vereniging in reactie op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Daaruit komt onder meer naar voren dat afgelopen jaar ruim een derde van de mbo-verpleegkundigen last had van seksuele aandacht van patiënten.

De organisatie wil binnenkort met plannen komen om seksuele intimidatie op de werkvloer verder aan te pakken. “Dan gaat het over collega’s die zich misdragen, maar ook over patiënten”, vertelt de V&VN-woordvoerder. “Wie zorg nodig heeft, en bijvoorbeeld gewassen wordt, moet dat niet interpreteren als iets intiems.”

Volgens de woordvoerder zijn er veel verzorgenden en verpleegkundigen die toch ongewenste seksuele aandacht hebben meegemaakt. “We moeten er vooral voor zorgen dat deze mensen dit niet in hun eentje hoeven mee te dragen.”

Verbeterpunten

Beroepsorganisatie NU’91 publiceerde dinsdag ook een peiling waarin 58 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden stelden ooit seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Meestal komt het ongewenste gedrag bij de patiënten vandaan, maar ook vaak van collega’s, leidinggevenden of familieleden van patiënten. Ook NU’91 is bezig met een lijst van verbeterpunten om het probleem aan te pakken.

De beroepsorganisatie merkt ook dat het onderwerp moeilijk bespreekbaar is. “Er zit taboe en schaamte omheen”, vertelt een woordvoerder van NU’91. “Het is daarom belangrijk dat instellingen met een gedragsprotocol komen waarin nadrukkelijk wordt gemeld welk gedrag wel en niet getolereerd wordt. Nu gaat het in dat protocol bijvoorbeeld over of je wel of niet mag roken op de kamer.” Andere verbeterpunten brengt de organisatie binnenkort naar buiten.