V&VN: Garandeer zorg voor de kwetsbaarste mensen

De overheid moet er zorg voor dragen dat er altijd plaats is voor de kwetsbaarste mensen in onze samenleving. Investeringen en ingrijpende maatregelen zijn onontkoombaar.

Foto: Bits and Splits/stock.adobe.com

Dat schrijft beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN in een verkiezingsmanifest. V&VN-bestuurder Jaap Kappert: “Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig. Het tempo in Den Haag moet omhoog, anders worden we ingehaald door de demografie. Die is onverbiddelijk.”

Kwetsbaren

Investeren in een krachtige eerstelijnszorg is daarvoor noodzakelijk. Waar dit aan de orde is, moet marktwerking in de eerste lijn worden afgeschaft en samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen en apothekers, en met de gemeente bevorderd. In de ggz zal eveneens voldoende opname- en behandelcapaciteit moeten komen. Om de enorme stijging aan kwetsbare ouderen te kunnen opvangen, zijn investeringen nodig in verpleeghuisplekken, geclusterde woonzorgvormen en palliatieve zorg. Belemmeringen voor transmurale samenwerking zullen moeten verdwijnen. Kappert: “Iedereen ziet nu de personeelstekorten in de zorg, de wachtlijsten bij de ggz en verpleeghuizen, de snel ouder wordende bevolking met meerdere ziektes en de tijdrovende regeltjes en registraties. Dat moet anders, willen we ook in de toekomst de zorg en plek kunnen bieden die nodig is.”

Collegegeld

Om de instroom in de zorgopleidingen te bevorderen, wil V&VN ook dat het les- en collegegeld voor zorgopleidingen wordt afgeschaft. Daarnaast zullen flinke investeringen nodig zijn in opleidingsplekken en stages. V&VN pleit voor minimum (jeugd)loon en goede begeleiding van studenten tijdens de stages. En er moeten meer mensen dan nu in de zorg in plaats van aan de zorg werken, want volgens de beroepsorganisatie is die verhouding scheef.

Leiderschap

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten moeten meer de leiding krijgen in de zorg. Kappert: “Geef zorgverleners de leiding terug in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn aanjagers van de veranderingen die nodig zijn in de zorg. Laat managers een stap terug doen; zij hebben een ondersteunende rol. Bevorder dit via wetgeving en financieringsvoorwaarden.”

Registratielast

V&VN wil dat alle zinloze registraties worden afgeschaft. Dit moet een halvering opleveren van de registratielast in vier jaar tijd. Kappert, naast bestuurder ook werkzaam als verpleegkundig specialist in verpleeghuis Brentano: “Uit onze ledenpeilingen komt steevast de registratielast als meest vervelende onderdeel van het werk uit de bus. Ik herken dat. Het getuigt van wantrouwen in de zorgprofessional en is zeer tijdrovend. Wij zeggen: handhaaf alleen registraties die primair zijn gericht op kwaliteit en veiligheid. Registraties voor het afrekenen van zorg moeten worden versimpeld.”

Ondersteuning mantelzorgers

De komende jaren zal ook steeds meer op de schouders van mantelzorgers terechtkomen. V&VN pleit voor een betere wettelijke en financiële ondersteuning van mantelzorgers. Kappert: “Onze maatschappij verandert ingrijpend. Het aantal kwetsbare mensen groeit sterk. Nederland moet zich hier veel beter op voorbereiden.”