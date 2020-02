V&VN zoekt naarstig naar nieuwe vorm

Het bestuur ad interim van V&VN kreeg in september van de Ledenraad de opdracht om de vereniging te vernieuwen. In het kader hiervan kwamen op maandag 10 februari de bestuurders van de afdelingen en platforms van V&VN in Utrecht bijeen om de uitgangspunten van die vernieuwing te bespreken. “Eigenlijk iedereen die ik spreek, geeft aan dat de stem van de leden zwaarder moet wegen”, aldus interim-voorzitter Gerton Heyne op de V&VN-website.

Tijdens de bijeenkomst werd een aantal leidende principes besproken. Zo wil de V&VN nieuwe stijl zich richten op alle 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden in het land, zowel leden als niet-leden. Daarbij moeten de werkvloer en de regio leidend zijn voor landelijke beleid van de vereniging. Toch zijn er nog veel vragen. Er mag dan brede steun zijn voor het idee om leden een zwaardere stem te geven, de vraag is welke structuur daarbij past? En hoe horen de verschillende afdelingen zich tot elkaar te verhouden? Ook de mate van consensus is onderwerp van debat: met de vereniging met één mond spreken of is er ruimte voor verschillende geluiden? En dan is er nog de scheidslijn tussen verpleegkundigen en verzorgenden. Een derde van de leden van V&VN is verzorgende, maar deze groep is noch in het bestuur noch in de Ledenraad vertegenwoordigd.

Top-down

Eén ding staat wat de leden buiten kijf; de oude vereniging heeft afgedaan. “De cultuur was te veel top-down”, aldus voorzitter Nandl Lokhorst van de afdeling V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV). “Terwijl het juist andersom zou moeten zijn.” “Het bureau werd gezien als paternalistisch”, stelt Ariane van Wamel, lid van de Ledenraad. “Met de goed bedoelde gedachte van ‘we weten wat goed voor je is’. Ik denk dat je veel meer toe moet naar een wisselwerking en samenwerking tussen bureau en bestuur én tussen de afdelingen.”

Crisis

De V&VN raakte medio 2019 in een grote crisis door de gang van zaken rond de Wet BIG II. De V&VN-achterban kon zich in meerderheid niet vinden de nieuwe beroepsprofielen die in de wet besloten lagen. Ook de manier waarop bestuur en directie zich met het wetsvoorstel hadden vereenzelfigd stuitte op grote weerstand. Als gevolg hiervan stapten in augustus het voltallige bestuur en directie op.