Vvt-aanbieders IJselheem en Hanzeweerd mikken op fusie

Met twee woonzorgcentra in respectievelijk Hattem en Heerde heeft Hanzeheerd steeds meer moeite om een toekomstbestendig en lokaal passend zorgaanbod te behouden. Zo heeft Hanzeheerd te maken met een steeds grotere en complexere zorgvraag, waardoor een transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis nodig is.

Identiteit

Vrijblijvende samenwerking is volgens bestuurder Jos Bleijenberg niet voldoende. Hij juicht een samen gaan met een grotere partner dan ook toe. “Hiermee kunnen onze woonzorgcentra zich verder ontwikkelen tot professionele verpleeghuiszorg, en dat is nodig gelet op vergrijzing binnen de regio. IJsselheem is goed in grootschalig organiseren en lokaal uitvoeren. Daarmee behouden deze locaties hun herkenbare identiteit en verbondenheid met lokale samenleving in Hattem en Heerde.”

Transitie

“Vanuit IJsselheem is de gedachte dat ook anderen moeten kunnen profiteren van de kennis en expertise die in de organisatie is opgebouwd”, reageert bestuurder Karin Leferink van IJsselheem. “Dat kunnen we etaleren wanneer we de locaties van Hanzeheerd gaan helpen de transitie naar verpleeghuiszorg te maken.”

Werkgelegenheid

Volgens Leferink geeft de fusie niet alleen het zorgaanbod van Hanzeheer een impuls, maar vergroot het voor werknemers ook de zekerheid van werkgelegenheid.

IJsselheem heeft veertien woonlocaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en twee revalidatiecentra in Kampen en Zwolle. Naast zorg en behandeling op haar locaties, biedt de organisatie wijkverpleging en revalidatiezorg aan huis in de drie gemeenten.

De komende maanden zetten de organisaties de nodige stappen voor een bestuurlijke en aansluitend juridische fusie.