Vvt-medewerkers blijven ondanks hoge werkdruk voor zorg behouden

Medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg zijn ondanks de hoge werkdruk tevreden over hun werk en werkgever. Het overgrote deel wil daarom in de zorg blijven werken, blijkt uit onderzoek onder duizenden zorgmedewerkers.

De conclusies volgen uit het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek van zowel Effectory en brancheorganisatie ActiZ. De vvt-medewerkers zijn trots op hun werk en kennen een gemiddeld rapportcijfer 8,9 toe aan hoe zinvol het is.

De trots en passie van de medewerkers verklaart mogelijk waarom veel medewerkers in de zorg werkzaam willen blijven: ruim 90 procent wil zijn baan in de ouderenzorg behouden, al dan niet binnen de eigen organisatie.

Werkdruk en veiligheid

Bijna 40 procent van de werknemers beoordeelt de werkdruk als te hoog. Een ander punt van zorg is dat de medewerkers rapporteren dat de aandacht voor veiligheid binnen hun organisatie licht is afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat in het voorgaande jaar de veiligheidsmaatregelen voor corona vol in de aandacht stonden.