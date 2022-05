Oppositie wil opheldering over gesteggel om uitbreiding IC-bedden

De oppositie in de Tweede Kamer is boos over het financiële conflict dat het ministerie van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie had met ziekenhuizen over uitbreiding van de bedden op de intensive cares. Onder meer omdat er geen overeenstemming was over de aantallen in de beginsituatie, liep de noodzakelijke uitbreiding niet goed, meldde NRC na eigen onderzoek.

GroenLinks en Groep-Van Haga willen een debat om snel opheldering te krijgen over de kwestie. “Het aantal IC-bedden opschalen is een lastige klus, dat begrijpen we allemaal. Maar als het ministerie van VWS ziekenhuizen ontmoedigt om de IC op te schalen, uit angst voor budgetoverschrijding, dan is er iets goed misgegaan”, twittert Lisa Westerveld van GroenLinks.

Ontmoedigd

Het ministerie van VWS heeft midden in de coronacrisis ziekenhuizen ontmoedigd hun intensive care (IC) met extra bedden uit te breiden, meldt NRC op basis van gesprekken met allerlei partijen in de zorg. Sommige ziekenhuizen zouden zelfs het advies hebben gekregen om bedden te schrappen in discussies over de vergoeding van de extra IC-bedden. Dit terwijl een groot deel van de samenleving in een lockdown zat vanwege de hoge bezetting in de ziekenhuizen.

De sector maakte meteen na de eerste golf, in juni 2020, een plan voor extra bedden. Het ministerie maakte een half miljard vrij en bedacht een subsidieregeling. Per ziekenhuis werd afgesproken hoeveel IC-bedden er op de afdelingen bij zouden komen. Het totaal aantal bedden zou zo stapsgewijs groeien van 1000 naar 1700 bedden.

Ambtelijk gesteggel

Het resulteerde in oktober 2020 in een “opschalingslijst” die een eigen leven ging leiden. Haagse ambtenaren fixeerden zich zozeer op de afgesproken getallen dat ziekenhuizen die in de maanden daarna méér wilden uitbreiden dan afgesproken nul op het rekest kregen, zo blijkt uit een reconstructie waarvoor NRC een rondgang maakte langs tientallen intensivisten, ziekenhuisbestuurders, IC-verpleegkundigen, capaciteitsplanners, verzekeraars en regiovoorzitters. De journalisten concluderen dat “ambtelijk denken en gesteggel over geld en verantwoordelijkheden de opschaling van de IC-capaciteit remden” en soms frustreerde.

Financiële onzekerheid

Bestuurders en financieel deskundigen schrokken onder meer van de vergoedingsregeling die in oktober 2020 werd gepresenteerd om de IC-capaciteit uit te breiden. Die regeling bleek ingewikkeld te zijn opgezet en onder de streep ook onzeker voor de ziekenhuizen. Per IC-bed is de vergoeding riant, maar wanneer ze niet bezet zouden zijn is het financiële risico voor de ziekenhuizen.

Verkeerde cijfers

In de plannen voor uitbreiding wordt verder uitgegaan van volgens de ziekenhuizen verkeerde cijfers door VWS. Bedden die tijdens de eerste golf werden gecreëerd, worden nu opeens gerekend tot het aantal IC-bedden dat al voor de crisis aanwezig was en ziekenhuizen zouden een extra vergoeding hiervoor mislopen. VWS zou dit ook hebben geweten, schrijft de krant. In een brief aan de minister schrijven ambtenaren dat er eigenstandig bedden zijn verschoven naar de uitgangssituatie.