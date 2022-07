VWS betaalt liever dwangsom dan tijdig openheid van zaken te geven

Het ministerie moest op last van de rechten al in januari WhatsApp-berichten en andere communicatie van ex-minister Hugo de Jonge en VWS-topambtenaren over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden openbaren aan de Volkskrant. Het departement verzette zich vervolgens maandenlang tegen die uitspraak, maar staakte de juridische procedure opeens vlak voordat de zitting donderdag zou plaatsvinden.

Toch weigert VWS nog steeds openheid van zaken te geven. Door het verzet te staken en tegelijkertijd de rechterlijke uitspraak nog steeds te negeren, moet het ministerie de al eerder opgelegde dwangsommen betalen. Die zijn opgelopen tot het maximumbedrag: 15 duizend euro. De Volkskrant zegt dat geld nog niet te hebben geïnd. De krant kan nog bij de rechter aankloppen voor weer een nieuwe, hogere dwangsom.

VWS reageert summier

Het ministerie wil vragen over de kwestie maandag nauwelijks beantwoorden en stuurt alleen een korte schriftelijke verklaring. Daarin staat dat inderdaad besloten is om de informatie waar de Volkskrant om had gevraagd pas in augustus openbaar te maken, zo’n half jaar later dan de rechter volgens de krant had opgedragen.

Het ministerie zegt de stukken in stappen naar buiten te brengen vanwege de “(zeer) grote hoeveelheden documenten” die zijn opgevraagd rond de coronacrisis. Dat de rechter daar al rekening mee had gehouden en toch vond dat deze specifieke documenten sneller naar buiten gebracht moeten worden dan het ministerie aanvankelijk van plan was, laat het departement onweersproken. Het ministerie wil ook niets zeggen op vragen over het besluit om de zaak niet verder voor de rechter uit te vechten.

Emailprocedure

PvdA-fractieleider Attje Kuiken probeert een einde te maken aan de halsstarrige houding van VWS. Aangezien de Kamer met reces is, heeft ze de griffier gevraagd om de andere leden van de Kamercommissie Volksgezondheid te benaderen via een emailprocedure. De commissie zou het kabinet opdracht moeten geven de betreffende berichten per direct te openbaren. Bovendien wil Kuiken dat het kabinet zich uitspreekt over de werkwijze van het ministerie. Of de emailprocedure inderdaad in werking wordt gezet, is nog niet zeker. De SP heeft al gezegd het voorstel te steunen, maar het kabinet kan dat met meerderheid van stemmen in de Tweede Kamer tegenhouden. (ANP/Skipr)