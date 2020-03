VWS bezig met reddingsplan zorg: ‘Niemand failliet’

Het ministerie van VWS is bezig met een reddingsplan voor de zorgsector. “Geen enkele instelling mag door de coronacrisis failliet gaan”, aldus een woordvoerder van VWS.

Geldinjectie

Zorgverzekeraars en VWS zijn er al mee akkoord dat zorginstellingen die in problemen zijn gekomen door de coronacrisis een geldinjectie kunnen krijgen of een periodieke bijdrage om de voortgang te garanderen. Hoe deze financiële steun wordt verdeeld tussen VWS en verzekeraars is nog onderwerp van gesprek.

VWS, brancheorganisaties in de zorg, IGJ, zorgverzekeraars, zorgkantoren, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Belastingdienst en NZa overleggen sinds twee weken over het reddingsplan. Minister Bruins (Medische Zorg) is ermee begonnen, zijn opvolger Martin van Rijn rondt het nu af. Bedoeling is om het pakket maatregelen volgende week te presenteren.

Terugwerkende kracht

Het besluit geen enkele zorgpartij te laten omvallen door de coronacrisis geldt voorlopig tot 1 juni, maar gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart. Dat wil zeggen: extra kosten die sinds die dag zijn gemaakt in verband met de coronacrisis, kunnen worden gedeclareerd bij zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Garanderen

Zilveren Kruis bevestigt de gesprekken die door de zorgverzekeraars gezamenlijk worden gevoerd. In enkele zorgsectoren ligt er inmiddels een akkoord over hoe VWS, zorgverzekeraars en zorgkantoren de continuïteit van de zorg gaan garanderen. “Betrokken partijen zijn bezig om de voorstellen uit te werken”, aldus de woordvoerder van Zilveren Kruis.

De afspraken gelden voor zorgaanbieders met een contract, “maar zorgaanbieders zonder contract zijn door zorgverzekeraars zeker niet vergeten”, laat een woordvoerder van ZN desgevraagd weten. “Integendeel, we realiseren ons ook dat zij van betekenis zijn. We kunnen alleen niet alles tegelijk. Daarom eerst een regeling in ZN-verband voor het overgrote deel van de zorgaanbieders mét contract.”

Wmo en Jeugdwet

Een van die sectoren waarover al overeenstemming is bereikt, is de wmo. Deze week maakten VWS, ministerie van Justitie en Veiligheid en VNG afspraken over de waarborging van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de wmo en Jeugdwet. Instellingen krijgen extra kosten die samenhangen met de coronacrisis vergoed. Gemeenten geven compensatie voor omzetderving. Ook houden ze de liquiditeit van de zorgpartijen op peil. Bovendien hoeven instellingen minder verantwoording af te leggen.

In het reddingsplan staat dat alle zorgaanbieders zich maximaal moeten inspannen om een terugval van hun omzet te beperken. Dit is om de kosten voor zorgverzekeraars en daarmee de premiebetaler niet onnodig nog hoger te laten oplopen. Zorgverleners moeten hun omzetdaling zoveel mogelijk tegengaan door onder andere hun zorg en ondersteuning op een andere manier aan te bieden, zoals per telefoon, met beeldbellen, door e-health of door zorg op een andere locatie aan te bieden.

Verloop crisis

De zorgverzekeraars geven aan dat de maatregelen sowieso tot 1 juni gelden. “Uitwerking van eventuele maatregelen na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis”, meldt ZN. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek aangaan.