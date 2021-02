VWS-directeur gekozen tot covoorzitter Europese eHealth Netwerk

Directeur Informatiebeleid en CIO van het ministerie van VWS Ron Roozendaal is verkozen tot covoorzitter van het eHealth Netwerk. Het eHealth Netwerk is het platform waar lidstaten van de EU samenwerken aan grensoverschrijdende digitale uitwisseling van zorginformatie.

In zijn nieuwe rol gaat Roozendaal zich per direct samen met de Europese Commissie inzetten om de impact van het netwerk in de lidstaten van de EU te vergroten. Roozendaal wil zich gedurende zijn tweejarige zittingstermijn vooral sterk maken voor duidelijke afspraken over Europese eenheid van taal en techniek.

Een voorbeeld van de activiteiten van het eHealth Netwerk is de ‘European Federated Gateway Service’, die de Covid-19 apps van de Europese landen met elkaar laat communiceren.

Digitale uitwisseling

Een ander lopend project is het implementeren van Europese zorgdiensten door middel van een Nationaal Contact Punt voor eHealth. Door middel van dit initiatief kunnen zorgprofessionals dan, met toestemming van de patiënt, patiëntsamenvattingen digitaal ophalen van patiënten uit EU-lidstaten die in Nederland ongepland zorg nodig hebben.