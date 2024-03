VWS financiert toolkit tegen grensoverschrijdend gedrag in de zorg

De toolkit is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over duiding van grensoverschrijdend gedrag. En om te beoordelen of er in bepaalde situaties sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Het doel van de toolkit is om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen of terug te dringen.

Bespreking met tekeningen

De toolkit bevat tips en adviezen over het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s in de zorg. Ook is er een draaiboek dat leidinggevenden voor een bespreking tijdens intervisie of teamoverleg kunnen gebruiken. In zo’n bespreking kunnen ze gebruikmaken van de tekeningen, waarin situaties uit de praktijk zijn uitgewerkt. Ze gaan dan samen aan de hand van het referentiekader in gesprek. Criteria zijn: toestemming, gelijkwaardigheid, vrijwilligheid, impact en omgeving. Vragen die daarbij horen, zijn: Vinden beide personen het prettig? Is er sprake van druk of dwang? Zijn de personen gelijkwaardig aan elkaar?

Toolkit

De toolkit is tot stand gekomen op basis van input van het ministerie van VWS en SZW, Nederlandse Arbeidsinspectie, TNO, NU’91, CAOP, Stichting School en Veiligheid, bureau van de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, FNV en FairSpace.

De toolkit bestaat uit een handreiking, een app en een draaiboek voor de werkvorm. Vanaf vandaag is de nieuwe toolkit gratis beschikbaar.