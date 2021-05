VWS: geen rol in of zeggenschap over geheimhouding mondkapjesdeal

“Die behoefte aan geheimhouding ligt niet bij ons”, zei demissionair minister Tamara van Ark van Medische Zorg) vrijdagmiddag. “Er zijn destijds afspraken over de levering gemaakt tussen bedrijven, die afspraken kunnen ook weer opgeheven worden. Bedrijven die normaal gesproken elkaars concurrent zijn, hebben in de coronaperiode samengewerkt. Het was een bijzondere situatie, een crisis. Het ministerie heeft die afspraken niet gemaakt en van ons mag dan ook alles bekendgemaakt worden”, aldus Van Ark.

Uitleg geweigerd

Van Lienden, met wie het ministerie een mondkapjesdeal sloot, zei eerder in een verklaring dat VWS geheimhouding niet zou willen opheffen, waardoor hij en zijn bedrijf, Relief Goods Alliance, geen informatie kunnen geven rondom de transactie. Van Lienden heeft uitleg over de kwestie altijd geweigerd omdat hij zich naar eigen zeggen moet houden aan de geheimhoudingsplicht.

Eerder deze maand bleek uit een publicatie van de Volkskrant dat de opiniemaker en activist veel geld verdiende aan de mondkapjesdeal met VWS, terwijl hij eerder herhaaldelijk had gezegd de maskers belangeloos te leveren. Ook was de kwaliteit van de mondkapjes niet onomstreden. Momenteel liggen ze ongebruikt in een opslag. Follow The Money stelde na onderzoek dat Van Lienden en zijn zakenpartners mogelijk 30 miljoen euro hebben verdiend.

Aan Kamer overdragen

Het ministerie gaat alles wat verstrekt kan worden over de kwestie overdragen aan de Tweede Kamer. In de documenten staat informatie over afspraken die gemaakt werden tussen bedrijven onderling, verenigd in het consortium LCH, over de deal. Dan gaat het onder meer over inkoop- en distributieafspraken. “Daar heeft de Tweede Kamer om gevraagd en dat zijn we nu in kaart aan het brengen”, aldus Van Ark. Ze verwacht de gegevens in de loop van komende week klaar te hebben.

“Helemaal in het begin van de coronacrisis, toen er een enorme behoefte was aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanvoer stokte, heeft het ministerie van VWS het heel even zelf gedaan, maar het is niet onze expertise.” Daarna werd volgens Van Ark op verzoek van VWS een consortium, een groep van bedrijven gevormd, die afspraken maakten om elkaar gedurende de pandemie niet te beconcurreren. (ANP)