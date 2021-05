VWS wil geheimhouding mondkapjesdeal niet opheffen

Volgens Van Lienden weigert het ministerie dit ondanks verschillende pogingen, waarmee hij naar eigen zeggen wilde voorkomen dat “relevante informatie verwijderd zal worden”. Het bedrijft zegt niet te begrijpen dat het ministerie hen niet in staat stelt zichzelf te verdedigen tegen vragen uit de media door volledige openheid van zaken te geven.

Mondkapjesdeal

Eerder deze maand bleek uit een publicatie van de Volkskrant dat de opiniemaker en activist veel geld verdiende aan de mondkapjesdeal met VWS, terwijl hij eerder herhaaldelijk had gezegd de maskers belangeloos te leveren. Ook was de kwaliteit van de mondkapjes niet onomstreden. Momenteel liggen ze ongebruikt in een opslag. Follow The Money stelde na onderzoek dat Van Lienden en zijn zakenpartners mogelijk 30 miljoen euro hebben verdiend.

Geheimhoudingsplicht

Van Lienden heeft uitleg over de kwestie altijd geweigerd, omdat hij zich naar eigen zeggen moest houden aan de geheimhoudingsplicht. Door de vermeende opstelling van het ministerie stelt Relief Goods Alliance “helaas nog steeds niet in staat” te zijn “in de volledige context openheid van zaken te geven in antwoord op de vele vragen die de afgelopen twee weken aan ons en aan het ministerie gesteld zijn”. (ANP)