‘VWS hielp met taaleis Duits testlab van de markt te weren’

Een groot Duits laboratorium dat extra coronatestcapaciteit aanbood, werd door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) geweerd met de eis dat er een Nederlandstalige arts beschikbaar moest zijn. Hiermee hielp VWS met het afschermen van de markt. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money, dat documenten hierover in handen heeft.

Het Duitse laboratorium Labor Dr. Wisplinghoff kreeg op 2 april officieel goedkeuring van het RIVM om te testen op corona, aldus Follow the Money. Maar vlak na de goedkeuring verhinderde het ministerie dit met aanvullende eisen aan laboratoria die testen op corona, zo zou blijken uit een brief van de directeur-generaal van VWS van 10 april aan die labs.

In de brief stelt de topambtenaar dat aan het laboratorium een Nederlandstalige arts-microbioloog verbonden moet zijn, om de “interpretatie van de resultaten in het Nederlands te kunnen verzorgen (en) uitslagen te communiceren met de zorgverleners”.

Het instellen van de taaleis betekent dat VWS het Duitse lab de facto van de markt weert, omdat eventuele communicatie in het Engels niet zou volstaan, aldus Follow the Money. De aangeboden 5.000 extra testen per dag van het Duitse lab werden niet gebruikt. Hiermee zou de top van VWS ingaan tegen beleid van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die sinds eind maart stelt dat het vergroten van de testcapaciteit zijn hoogste prioriteit heeft.