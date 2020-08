VWS inventariseert databeschikbaarheid voor AI in de zorg

Het gaat om data die vanuit meerdere bronnen worden ontsloten.

Artificiële Intelligentie (AI) heeft de potentie om een enorme impact op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben, aldus het ministerie. Dit biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld preventie, maar ook zelfmanagement, snellere en betere diagnostiek en behandeling en draagt bij aan betere gezondheid en/of het voorkomen, verplaatsen, vervangen van zorg. Om dit te kunnen realiseren is het wel van belang dat er veel kwalitatief goede data beschikbaar is.

Met de inventarisatie moet duidelijk worden welke initiatieven en constructies er zijn die vanuit meerdere bronnen ontsloten zijn. Denk hierbij aan samengestelde data van instellingen of vanuit samenwerkingsverbanden.

Naast het inzicht in welke initiatieven er zijn, moet de inventarisatie duidelijkheid bieden over mogelijke in de toekomst noodzakelijke aanvullingen. De eerste resultaten van deze inventarisatie zullen naar verwachting in oktober 2020 gepubliceerd worden.

Partijen kunnen hier data-initiatieven aanmelden voor de inventarisatie.