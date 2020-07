VWS jaagt debat over duurzame voeding aan

Onder de noemer ‘Toekomstproef’ zijn het ministerie van VWS en de stichting Eten+Welzijn een online dialoog gestart. Deze heeft tot doel ideeën te generen en vervolgens om te zetten in concrete actie. Agrariërs, leveranciers, cateraars, zorgprofessionals, bestuurders en patiënten, ‘iedereen van grond tot mond’ is welkom om een bijdrage te leveren.

In het thema ‘Duurzame voeding’ komen wat VWS en Eten+Welzijn betreft verschillende lijnen samen: optimale voedingszorg voor iedereen, duurzame voedselproductie, minder afval en duurzame voedsellogistiek. Het richt zich ook op empowerment van patiënten en hun perspectief op hun voeding.

Kwaliteitsindicator

Het thema duurzame voeding heeft voor aanbieders in de langdurige zorg extra gewicht gekregen, doordat het onder de naam ‘Aandacht voor eten en drinken’ door het Zorginstituut Nederland is aangemerkt als verplichte kwaliteitsindicator. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord heeft daarnaast de helft van de ziekenhuizen beloofd om vanaf 2025 patiënten, personeel en bezoekers gezondere voeding aan te bieden.

Acties

“Als we samen leiderschap laten zien, kunnen we de stap naar een transitie maken”, zegt Rudi Crabbé van Eten+Welzijn over de online dialoog. “Onze aanpak is zodanig concreet dat er echt acties uit rollen. Het is geen abstract gesprek over een ideëel onderwerp. Het gaat er juist om hoe we ideeën omzetten in acties, zodat deelnemers in beweging kunnen komen.”



