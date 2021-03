VWS keurt twee corona-zelf-testen goed

Omdat de testen formeel medische hulpmiddelen zijn, moest het ministerie eerst een ontheffing verlenen. Dat is nu gebeurd, voor de testen van de bedrijven Roche en Biosynex. Het gaat om zogenoemde antigeentesten, die veel sneller een uitslag geven dan de PCR-test die vooral in de teststraten van de GGD wordt gebruikt.

Heropening onderwijs

De eerste testen, die het ministerie over enkele weken verwacht, gaan naar het onderwijs. Dat moet bijdragen aan de heropening van onderwijsinstellingen die nu nog gesloten zijn. “Ook voor werkgevers worden zelftesten beschikbaar gesteld om werknemers zichzelf preventief en frequent te kunnen laten testen”, aldus het ministerie.

Uiteindelijk moeten mensen de testen ook kunnen kopen in apotheken en supermarkten. Wanneer dat zover is, is nog niet duidelijk. (ANP)