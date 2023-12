VWS kiest voor één toestemmingsvoorziening voor zorgdata

“Als het goed is, heeft de minister ‘m morgen in zijn tas om te tekenen”, zei Rouwenhorst donderdag over een brief over de toestemmingsvoorziening. Dat betekent, zo zei Rouwenhorst op het festival Digitale Toegang in de Zorg, dat de brief waarschijnlijk deze week de deur uit gaat.

Centrale voorziening

“We gaan toe naar één toestemmingsvoorziening, waar de burger toestemming in gaat registreren op basis waarvan inzage in gegevens mogelijk is”, lichtte ze het voornemen toe. Het moet leiden tot meer duidelijkheid en overzicht voor zowel burgers als zorgverleners. De topambtenaar benoemde niet expliciet welke toestemmingsvoorziening die centrale rol gaat spelen, maar alom wordt aangenomen dat het gaat om Mitz.

Uit de markt

Rouwenhorst plaatste het nieuws in een bredere context, waarin het ministerie meer regie neemt en aanstuurt op centrale voorzieningen. Haar opmerking “we gaan meer regie nemen en mogelijk meer zaken uit de markt halen en publiek maken”, kon rekenen op een bescheiden applausje.