VWS komt met nieuwe subsidie voor ondersteuning wijkverpleging

De nieuwe subsidie komt vanaf 3 mei beschikbaar. Zorgaanbieders kunnen aanvragen indienen tot en met 30 juni. “In totaal zijn er zeven soorten activiteiten waarvoor subsidie beschikbaar is. Op de website van RVO is informatie beschikbaar. Het is mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen, maximaal één per activiteit. Afhankelijk van de voorbereidingen, duurt het schrijven van de subsidieaanvraag enkele dagen tot een week”, zo laat het ministerie weten. Om te zien of ze in aanmerking komen voor de subsidie kunnen zorgaanbieders een quickscan invullen op rvo.nl/sow.

Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging

De SOW moet helpen om de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging en Toekomstperspectief Wijkverpleging op lokaal niveau uit te voeren. Deze afspraken zijn erop gericht om de wijkverpleging voor de langere termijn op niveau te houden. “Noodzakelijk, want de komende tien jaar groeit het aantal 75+’ers naar twee miljoen. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40 procent van de bevolking. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard”, aldusVWS.