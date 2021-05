VWS komt om in 2 miljard mondkapjes, spatschermen en handschoenen

Het ministerie van VWS heeft vorig jaar tegen het advies van professionele inkopers in extra mondkapjes en andere beschermingsmiddelen besteld. De voorraad is daardoor opgelopen tot boven de twee miljard stuks, terwijl er nu amper vraag is en de houdbaarheid van de spullen beperkt is.

Dat schrijft de Volkskrant. Het ministerie heeft inmiddels elf magazijnen vol beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes, maar ook schorten, handschoenen, spatbrillen en jassen. In totaal zijn er vorig jaar 2,5 miljard producten besteld. Daarvan is nog geen 15 procent aan de zorg geleverd.

Een probleem is dat de honderden miljoenen overgebleven mondkapjes slechts twee tot vijf jaar houdbaar blijven. Met de huidige vraag is tegen die tijd slechts een fractie verkocht. VWS heeft ruim twee miljard euro geïnvesteerd om de spullen in te kopen.

‘We moesten in no time beslissingen nemen in een zeer onzekere tijd’, zegt Mark Frequin, de directeur-generaal die vanuit VWS de inkooporganisatie aanstuurde. ‘Het klopt dat inkopers hebben gewaarschuwd voor te veel bestellingen, maar we konden gewoon niet het risico lopen dat we bij een eventuele derde golf opnieuw tekorten zouden hebben. Dat nooit meer; die gedachte leefde bij iedereen heel sterk. Wat we hebben gedaan, valt goed uit te leggen.’